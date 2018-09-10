В пермском аэропорту из-за тумана задерживается прилет трех рейсов

Рейсы задерживаются уже на четыре часа

Сочи и Самолеты, которые летели в Пермь , совершили вынужденную посадку на запасном аэропорту в Екатеринбурге . Сейчас рейсы из Ларнаки Москвы задерживаются на четыре часа.

— Из-за тумана три рейса ушли на запасной аэродром в Екатеринбург «Кольцово», — сообщили 59.ru пресс-службе аэропорта Большое Савино. — Мы ждем их, а после отправляем по назначению.

Так, самолет из Ларнаки (Кипр) должен был прилететь в Пермь в 07:15, но по расчетам он прибудет в Пермь в 11:40. Сочинский рейс по графику должен был прилететь в 06:50, сейчас расчетное время — 11:10. Рейс из Москвы приземлится в Перми в 11:05 вместо 7:00.

Ранее мы писали о том, что из-за тумана в пермском аэропорту задерживаются пять рейсов.