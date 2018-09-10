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В пермском аэропорту из-за тумана задерживается прилет трех рейсов
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В пермском аэропорту из-за тумана задерживается прилет трех рейсов 

59.ru 5 часов назад
Фото: 59.ru
Рейсы задерживаются уже на четыре часа
Самолеты, которые летели в Пермь, совершили вынужденную посадку на запасном аэропорту в Екатеринбурге. Сейчас рейсы из Ларнаки, Сочи и Москвы задерживаются на четыре часа.
— Из-за тумана три рейса ушли на запасной аэродром в Екатеринбург «Кольцово», — сообщили 59.ru пресс-службе аэропорта Большое Савино. — Мы ждем их, а после отправляем по назначению.
Так, самолет из Ларнаки (Кипр) должен был прилететь в Пермь в 07:15, но по расчетам он прибудет в Пермь в 11:40. Сочинский рейс по графику должен был прилететь в 06:50, сейчас расчетное время — 11:10. Рейс из Москвы приземлится в Перми в 11:05 вместо 7:00.
Ранее мы писали о том, что из-за тумана в пермском аэропорту задерживаются пять рейсов.
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