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Минфин поддержал введение налога для туристов Золотого кольца
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Минфин поддержал введение налога для туристов Золотого кольца 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Министерстве финансов готовы поддержать идею о введении сбора с туристов регионов Золотого кольца и других субъектов России.
По словам первого замминистра финансов России Леонида Горнина, такие инициативы будут поддержаны, если они будут исходить от самих регионов. «На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам РФ вводить туристический, или как его еще называют, „гостиничный“ сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, Золотого кольца, например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом. Я считаю, что это положительный опыт», — сказал он в интервью РИА «Новости».
Кроме того, Горнин добавил, что само министерство не планирует выносить такое предложение. «Но точно, я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта РФ. Пока с таким предложением выходил только Санкт-Петербург», — отметил он.
Стоит отметить, что с мая текущего года в России начался эксперимент по введению курортного сбора в курортных городах Ставропольского края и Алтая. В Краснодарском крае курортный сбор был введен 16 июля. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года.
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