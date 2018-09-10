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Красноярцам напомнили, как получить компенсацию за испорченный отпуск
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Красноярцам напомнили, как получить компенсацию за испорченный отпуск 

АиФ Красноярск 6 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Роспотребнадзор информирует, что «Натали Турс» исключили из реестра туроператоров. С 4 июля этого года компания официально прекратила исполнять свои обязательства.
Напомним, что изначально туроператор позиционировал себя как опытную компанию, которая уже более 20 лет на рынке. Под брендом «Натали Турс» работали следующие организации:
ООО «Панорама Тур» (ИНН 7709493430);ООО «Агентство путешествий „НАТАЛИ“ (ИНН 7728146424);ООО Туроператор „Натали Турс“ (ИНН 9705059120).
Все они были застрахованы компанией „Ингострах“, поэтому пострадавшим клиентам будут возвращены деньги. Чтобы получить выплаты, клиентам необходимо составить письменное требование о возмещении. О порядке обращения туристов за выплатой в страховую организацию можно ознакомиться нас сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.
Дополнительную консультацию можно получить и в Роспотребнадзоре в рабочие дни по номеру горячей линии 226-89-50. Также можно прийти в территориальные отделы с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в будние дни и в пятницу до 16:00. Оставить обращение можно на официальном сайте.
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