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«Аэрофлот» закупит еще сто самолетов Sukhoi Superjet 100
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«Аэрофлот» закупит еще сто самолетов Sukhoi Superjet 100 

BFM.RU + ещё 11 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
«Аэрофлот» закажет у АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) еще 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки. Соглашение будет подписано в понедельник, 10 сентября, добавляет федеральный чиновник.
Заказ будет сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняют два собеседника. Сейчас все рейсы «Аэрофлот» выполняет через «Шереметьево», прямых рейсов между другими городами у него нет. Но в конце июня гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что перевозчик будет создавать и региональные хабы. Но сколько и в каких городах, он не уточнил.
SSJ-100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. «Аэрофлот» — его крупнейший эксплуатант. В 2005 году компания подписала с ГСС контракт на 50 судов.
Сейчас в парке «Аэрофлота» 49 SSJ100, последний придет в этом году.
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