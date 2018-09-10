«Аэрофлот» закупит еще сто самолетов Sukhoi Superjet 100

Заказ будет сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняют два собеседника. Сейчас все рейсы «Аэрофлот» выполняет через «Шереметьево» , прямых рейсов между другими городами у него нет. Но в конце июня гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что перевозчик будет создавать и региональные хабы. Но сколько и в каких городах, он не уточнил.

SSJ-100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. «Аэрофлот» — его крупнейший эксплуатант. В 2005 году компания подписала с ГСС контракт на 50 судов.

Сейчас в парке «Аэрофлота» 49 SSJ100, последний придет в этом году.