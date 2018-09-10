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Открытие беспосадочного авиарейса Владивосток — Санкт-Петербург планируется в 2019 году
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Открытие беспосадочного авиарейса Владивосток — Санкт-Петербург планируется в 2019 году 

ТАСС + ещё 1 7 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Беспосадочный авиарейс может связать Владивосток и Санкт-Петербург уже в 2019 году. Об этом ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил директор по авиационной коммерции АО «Международный аэропорт Владивосток» Александр Бобров.
"В 2019 году возможно открытие прямого беспосадочного рейса до Санкт-Петербурга", — сказал он. В настоящее время Владивосток и Санкт-Петербург связывает один рейс, выполняемый компанией «Уральские авиалинии», который совершается с двумя посадками — в Иркутске и Екатеринбурге.
Также в планах открытие до конца этого года новых рейсов в Нячанг (Вьетнам), Санья (Китай) и Саппоро (Япония). Среди компаний, которые проявляют наибольший интерес к развитию авиасообщения с Владивостоком, Бобров назвал авиапредприятия Республики Корея.
"В течение года во Владивосток пришли четыре южнокорейских лоукост-перевозчика (Jeju Air, T'way, Eastar Jet, Air Busan). А давние партнеры аэропорта — авиакомпания Korean Air на ежедневной основе выполняет полеты на широкофюзеляжном лайнере. Проявляют интерес также вьетнамские и китайские авиакомпании. Аэропорт стимулирует интерес японских авиакомпаний, и мы рассчитываем, что это принесет свои плоды в ближайшие год-два", — отметил он.
За прошедшие семь месяцев 2018 года аэропорт Владивостока обслужил почти 1,4 млн человек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Пассажиропоток на внутренних авиалиниях увеличился почти до 798 тыс. человек (рост 6%), а на международных линиях — до 600 тыс. пассажиров (рост 43%). Наиболее высокая динамика наблюдалась на таких направлениях, как Магадан (рост 83%), Якутск (рост 33%) и Санкт-Петербург (рост 27%).
Транспортная доступность регионов Дальнего Востока станет одной из тем обсуждения на ВЭФ, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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