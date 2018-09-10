Три самолета из-за тумана сели в Екатеринбурге вместо Перми

Из-за сильного тумана три самолета, направлявшиеся в Пермь , улетели на запасной аэродром в Екатеринбург , сообщает телеканала «МИР 24».

Утром 10 сентября в Екатеринбурге совершили вынужденную посадку самолеты, летевшие из Ларнаки Кипр ), Сочи , Москвы в Пермь. Согласно данным онлайн-табло три рейса задерживаются на пять часов. После самолеты будут отправлены по назначению.

Воздушное судно из Ларнаки должно было приземлиться в Перми в 7:15 по местному времени. По новым расчетам, он прилетит в 12:55. Самолет из Сочи ожидался в 6:50, однако по данным табло, он прилетел в 11:10. Рейс из московского «Шереметьево» должен был прибыть в 7:00, однако прибыл лишь в 11:05.

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