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Три самолета из-за тумана сели в Екатеринбурге вместо Перми
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Три самолета из-за тумана сели в Екатеринбурге вместо Перми 

Мир24 + ещё 4 3 часа назад
Фото: 59.ru
Из-за сильного тумана три самолета, направлявшиеся в Пермь, улетели на запасной аэродром в Екатеринбург, сообщает телеканала «МИР 24».
Утром 10 сентября в Екатеринбурге совершили вынужденную посадку самолеты, летевшие из Ларнаки (Кипр), Сочи, Москвы в Пермь. Согласно данным онлайн-табло три рейса задерживаются на пять часов. После самолеты будут отправлены по назначению.
Воздушное судно из Ларнаки должно было приземлиться в Перми в 7:15 по местному времени. По новым расчетам, он прилетит в 12:55. Самолет из Сочи ожидался в 6:50, однако по данным табло, он прилетел в 11:10. Рейс из московского «Шереметьево» должен был прибыть в 7:00, однако прибыл лишь в 11:05.
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