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Аэропорт Байконура «Крайний» начнет работать по ночам
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Аэропорт Байконура «Крайний» начнет работать по ночам 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Аэропорт Байконура "Крайний" начнет работать по ночам после появления необходимого светосигнального оборудования, соответствующая конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.
"Восстановление светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности аэродрома "Крайний" (космодром Байконур) и прохождение государственной экспертизы", — говорится в документации.
На работы будет потрачено 9,165 миллиона рублей.
В настоящее время аэродром "Крайний" на имеет права принимать рейсы ночью.
Основная задача светового оборудования в аэропортах — обеспечивать контакт экипажей самолетов с поверхностью взлетно-посадочной полосы на этапах захода на посадку, при посадке, при рулении и при взлёте воздушных судов в тёмное время суток и в сумерках, а также в условиях ограниченной или плохой видимости в любое время суток.
Ранее сообщалось, что на 2018–2019 годы запланировано выделение дополнительно более 1 миллиарда рублей из бюджета России для проведения работ по реконструкции аэродрома.
Аэропорт "Крайний" был построен в середине 1960-х годов прошлого века. Он находится в Кызылординской области Казахстана, расположен на правом берегу реки Сырдарья, в шести километрах к западу от города Байконур.
Помимо "Крайнего" на Байконуре имеется аэродром "Юбилейный", который используется для доставки космической техники.
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