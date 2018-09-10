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Выдачу электронных виз начали на Сахалине
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Выдачу электронных виз начали на Сахалине 

ТК «Звезда» + ещё 2 36 минут назад
Фото: pixabay.com
Несмотря на то, что электронные визы уже начали функционировать, повышенный интерес к ним власти Сахалина ожидают лишь к 2019 году.
Режим выдачи электронных виз начал действовать на российском острове Сахалин. Однако же всплеск интереса к такому нововведению местные власти ожидают лишь в 2019 году — тогда на этой территории пройдут международные игры «Дети Азии».
Электронная виза действует на протяжении 30 дней с момента ее оформления. При этом она разрешает находиться в России до восьми суток, пояснил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
«Режим электронной визы с 1 сентября этого года действует в аэропорту Южно-Сахалинска. Он, конечно, сделал очень удобным въезд в наш островной край иностранных гостей, в том числе и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — цитирует его слова РИА Новости.
На Дальнем Востоке упрощенный визовый режим начал действовать с 1 августа 2017 года. Он актуален для граждан из 18 стран. Позже, 8 августа, начал работу и специализированный сайт Министерства иностранных дел РФ по выдаче электронных виз.
Международные игры «Дети Азии» состоятся впервые на территории Южно-Сахалинска. Они пройдут в феврале 2019 года, причем каждая сборная представит 84 спортсмена. Все они будут соревноваться в восьми видах спорта, а именно — в горных лыжах, биатлоне, сноуборде, лыжных гонках, фигурном катании, прыжках на лыжах с трамплина, а также в шорт-треке и хоккее.
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