Выдачу электронных виз начали на Сахалине

Несмотря на то, что электронные визы уже начали функционировать, повышенный интерес к ним власти Сахалина ожидают лишь к 2019 году.

Режим выдачи электронных виз начал действовать на российском острове Сахалин. Однако же всплеск интереса к такому нововведению местные власти ожидают лишь в 2019 году — тогда на этой территории пройдут международные игры «Дети Азии».

Электронная виза действует на протяжении 30 дней с момента ее оформления. При этом она разрешает находиться в России до восьми суток, пояснил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

«Режим электронной визы с 1 сентября этого года действует в аэропорту Южно-Сахалинска. Он, конечно, сделал очень удобным въезд в наш островной край иностранных гостей, в том числе и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — цитирует его слова РИА Новости.

На Дальнем Востоке упрощенный визовый режим начал действовать с 1 августа 2017 года. Он актуален для граждан из 18 стран. Позже, 8 августа, начал работу и специализированный сайт Министерства иностранных дел РФ по выдаче электронных виз.

Международные игры «Дети Азии» состоятся впервые на территории Южно-Сахалинска. Они пройдут в феврале 2019 года, причем каждая сборная представит 84 спортсмена. Все они будут соревноваться в восьми видах спорта, а именно — в горных лыжах, биатлоне, сноуборде, лыжных гонках, фигурном катании, прыжках на лыжах с трамплина, а также в шорт-треке и хоккее.