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В Италии открылся пятизвездочный отель для кошек
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В Италии открылся пятизвездочный отель для кошек 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром, сообщает "Италия по-русски".
Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы.
"Мы принимаем кошек с трех — четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", — объясняет правила отеля владелица.
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