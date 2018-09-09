9 раздражающих поборов авиакомпаний

Летать самолетами очень быстро и удобно, но иногда желание заработать абсолютно на всем становится настощей игрой в загадки со сборами авиакомпаний. Плата за перевес, ручную кладь, безопасность, выбор места, а кое-где даже за туалет — далеко не вымысел, а рутина авиабизнеса, идущего на все, чтобы увеличить прибыль. Мы составили список из 9 не самых частных способов перевозчиков получить побольше денег, чтобы вы знали, на что в первую очередь обратить внимание при покупке билета. 9. Сбор за возврат билета

Понятное дело, что авиакомпаниям менее всего выгодно зарезервировать для кого-то место, а в последний момент просто вернуть деньги за билет и упустить прибыль. Но должен же быть какой-то период времени, когда пассажир может без потерь вернуть билет, а авиакомпания найти на его место другого клиента. По крайней мере, это будет честно, ведь прямо сейчас во всех аэропортах планеты клиенты демонстрируют лояльность, тихо дожидаясь перенесенного рейса. 8. Налоги

Всевозможные дополнительные налоги и таксы, которые правительство и перевозчик плюсуют к стоимости билета, в глазах обывателя выглядят поборами, ну, или как минимум — скрытыми надбавками, о которых его не предупреждали. 7. Плата за превышение веса багажа

Хрупкая девушка заплатит лишнюю сотню долларов American Airlines за то, что ее багаж тяжелее нормы на пару килограмм, в то время как сидящий в соседнем кресле 150-килограммовый мужчина, путешествующий налегке, доберется за одну лишь стоимость билета. По-вашему, это справедливо? 6. Плата за выбор места

Даже если вы купили билет не у лоукост кампании, вас могут лишить банального права выбрать место при регистрации. Терпите 32 ряд и не пытайтесь возмущаться, даже если половина самолета будет свободна. Никому не интересно, что вы уже потратили на билет 200, 300 или даже 800 долларов. Некоторые авиакомпании не упустят возможности взять с вас еще десять или двадцать долларов за выбор обычного места. 5. Комиссия за оплату кредитной картой

На наш взгляд, совершенно аморально со стороны авиакомпаний взымать плату за обработку наших кредитных карт, когда зачастую другого способа оплаты даже не предложено. Удивительно, что где-то клиенты все еще терпят подобное. 4. Сборы за ручную кладь

Настоящее законное мошенничество — это предлагать оплатить багажное место в салоне, если вы хотите провести те самые 10 бесплатных килограмм ручной клади без сдачи в багаж. Существуют и другие способы потерять на ровном месте свои кровные, так что внимательно изучайте тарифы и правила провоза багажа перед покупкой билета. 3. Плата за обеспечение безопасности

После событий 11 сентября многие авиакомпании Америки ввели специальную пошлину, из которой частично или полностью оплачиваются услуги безопасности в аэропортах и на борту. То есть пассажиры буквально стали платить за то, что их досмотр усилился, а значит, увеличилось и время ожидания. 2. Увеличенная стоимость билета в одну сторону

Не заметить эту разницу между стоимостью билетов туда-обратно и «уан-вэй-тикета» порой просто невозможно, как и не понятна причина такого дисбаланса в 2 или даже в 3 раза. Будто авиакомпании наказывают пассажира, который, возможно, полетит обратно не с ними. 1. Плата за пользование туалетом

Уверенную заявку на победу в рейтинге самых нелепых комиссий сделала ирландская авиакомпания Ryanair, которая сократила число туалетов на борту с 3 до 1, сделав этот единственный сортир платным! Мало того, что они добавили вместо упраздненных комнат 6 дополнительных посадочных мест, так еще создали проблему тем пассажирам, у которых может не оказаться монеты в 1 английский фунт, которую надо бросить в кабинку, чтобы дверь открылась.