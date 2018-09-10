Курорты Краснодарского края планируют стать победителями онлайн-голосования National Geographic Traveler

Краснодар . 10 сентября — Новая Кубань. Журнал National Geographic Traveler восьмой год подряд проводит голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.

В этом году объявлены 25 номинаций.

Качество российских курортов стали оценивать в рамках онлайн-голосования лишь с прошлого, 2017 года. До этого в нем принимали участие только зарубежные места отдыха туристов. В дебютный год победителями сразу в двух номинациях стали и курорты Краснодарского края . В онлайн-голосовании National Geographic Traveler Awards 2017 приняли участие свыше 270 тысяч человек из 60 стран мира, при этом в целом охват проекта составил около 10-12 миллионов контактов.

— В номинациях «Российский оздоровительный отдых» и «Российский горнолыжный отдых» одержали победу курорты Краснодарского края. В первом — в целом курорты Краснодарского края, а во втором — курорты Красной Поляны. То есть это не один курорт, а все наши три горноклиматических, которые действуют на сегодняшний день и созданы в рамках подготовки в Олимпиаде. В прошлом году для нас было совершенно неожиданно, — вспомнили прошлогодний успех в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Система National Geographic Traveler позволяет самим путешественникам и отдыхающим делать выбор в пользу того или иного полюбившегося региона. Причем свои голоса могут оставлять не только россияне, но и иностранцы, побывавшие на наших курортах, что имеет принципиальное значение в свете недавно завершившегося в России, в том числе и в Краснодарском крае, ЧМ-2018 по футболу.

Сами пользователи — отдыхающие, путешественники, не только из России.

— Это не конкурс. Это онлайн-голосование. Это престижно, так как голосуют порядка 3 млн пользователей. То есть это сами люди, а значит, оценка не предвзятая: не эксперты, не профессионалы, а те, кто приезжает действительно отдыхать, используют свое право голоса. Это очень значимо для отрасли, потому что это оценка потребителя. Мы все работает для туристов. Для того, чтобы они были довольны нашим уровнем сервиса и качеством отдыха на курортах Краснодарского края. Регион заявлен в двух номинациях. Но голосование позволяет добавлять Краснодарский край и в другие. Среди них представлены и гастрономический туризм, и аграрный, и приключенческий, то есть те направления, которые у нас также развиты, — добавили в пресс-службе ведомства.

Принять участие в голосовании можно как посредством официального сайта проекта в сети Интернет, так и через социальные сети.