Авиакомпании по всему миру перевезли рекордное число пассажиров

Количество авиапассажиров, перевезенных по всему миру, в 2017 году впервые превысило 4 миллиарда человек. Об этом проинформировали в Международной ассоциации воздушного транспорта.

По ее данным, в прошлом году различные авиакомпании перевезли в совокупности 4,1 миллиарда пассажиров, что на 280 миллионов больше, чем годом ранее. Более трети из них (36,3 процента или 1,5 миллиарда человек) приходятся на Азиатско-тихоокеанский регион. Доля европейского рынка составила 26,3 процента (1,1 миллиарда пассажиров), североамериканского — 23 процента (941,8 миллиона). Наименее развитой в этом плане оказалась Африка, на ее долю приходится лишь 2,2 процента рынка или 88,5 миллиона пассажиров. Данная статистика учитывает как дальние и средние, так и короткие перелеты. Эксперты подчеркивают, что рекордные показатели совпали с общим снижением тарифов, эта тенденция отмечена практически у всех авиаперевозчиков.

Открытие новых маршрутов позволило мировой авиации установить еще один рекорд. Совершаемые различными компаниями рейсы соединили 20 тысяч пар городов. Речь идет о тех маршрутах, где перелет совершается как минимум раз в неделю, а в салоне самолета не менее 19 мест для пассажиров. Всего же на сегодняшний день существует свыше 55 тысяч авиационных маршрутов

По словам главы Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жюньяка, «в 2000 году среднестатистический гражданин летал один раз каждые 43 месяца, в 2017 году это происходит в среднем раз в 22 месяца, полеты стали доступнее, чем когда-либо ранее». «Благодаря авиации люди могут занимать рабочие места по всему миру, учится в разных местах или просто путешествовать ради своего удовольствия», — подчеркнул он.