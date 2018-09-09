Минфин поддержит введение туристического сбора во всех регионах России

В первую очередь замминистра финансов предложил ввести туристический сбор в областях «Золотого кольца». Однако Горнин подчеркнул, что инициатива должна исходить от самих субъектов страны, так как налог взимается в пользу регионального и местного бюджетов.

"Минфин пока не планирует к 2019 году каких-либо изменений. Но точно, я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта РФ. Пока с таким предложением выходил только Санкт-Петербург", — добавил замглавы ведомства.

В России туристический сбор составляет 2% от цены проживания в гостинице. С мая налог за пользование курортной инфраструктурой действует в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае. В Крыму введение туристического сбора запланировано на 2019 год.