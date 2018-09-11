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Во Флоренции туристы получат скидки на билеты в музеи
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Во Флоренции туристы получат скидки на билеты в музеи 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: Италия по-русски
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Чтобы поблагодарить туриста, который платит налог на проживание в гостиницах, муниципальные власти официально запустили второй этап кампании #EnjoyRespectFirenze, которая предоставляет гостям флорентийских принимающих структур возможность посетить по льготным тарифам местные музеи: Бардини, Новеченто и Форте ди Бельведер, сообщает «Италия по-русски».
"Таким способом власти Флоренции благодарят туристов за оплату туристического налога, информируя их о его важности, ведь собранные деньги муниципалитет использует, чтобы сохранить красоту города. Мы доставили гостиничным работникам информационные материалы и купоны на скидку, которые с этой недели будут распространены среди клиентов ", — прокомментировал инициативу советник по бюджетному планированию города Лоренцо Перра.
Ваучер содержит три купона, каждый из которых можно потратить в указанных музеях. Купоны должны быть проштампованы в отеле.
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