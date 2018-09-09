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Регионы РФ в 2018 г могут получить законное право давать субсидии другим
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Регионы РФ в 2018 г могут получить законное право давать субсидии другим 

Прайм + ещё 1 8 часов назад
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает на принятие до конца 2018 года поправок в Бюджетный кодекс о горизонтальных субсидиях, когда одни регионы и муниципалитеты могут софинансировать расходы других субъектов РФ и муниципалитетов, сообщил первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.
"Механизм горизонтальных субсидий и на уровне государственного управления, и на уровне муниципальной власти прописан. Минфин его поддерживает. Данный законопроект сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Думаю, что до конца года он станет законом и Бюджетный кодекс Российской Федерации будет иметь инструмент горизонтальных субсидий, в том числе и в муниципальном секторе управления", — сказал первый замминистра.
Горнин сообщил, что подобная практика существует и сейчас, но она не урегулирована законодательством и имеется на уровне соглашений и иных межбюджетных трансфертов. «Но я лично считаю такую практику положительной. Если субъекты имеют возможность оказывать финансовую помощь, в том числе и в рамках межрегионального взаимоотношения, то в этом ничего плохого нет», — отметил он.
По словам первого замминистра, объемы такой поддержки пока исчисляются не миллиардами рублей, а скорее — миллионами рублей. «Но понятно, что для бюджетной системы в 10 триллионов рублей по консолидированным бюджетам субъектов — это совсем небольшая доля. Я думаю, что активно будет использоваться эта практика, особенно среди субъектов РФ, которые будут входить в агломерации», — продолжил Горнин.
Такое взаимодействие субъектов РФ может быть актуальным при совместном финансировании проектов, возможно, в рамках государственно-частного партнерства или для создания каких-либо объектов дорожной инфраструктуры, для проектов межрегионального значения, где очень размыта граница населенных пунктов, добавил первый замминистра.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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