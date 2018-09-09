Ещё
В горах Крыма спасли любительницу велоспорта из Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В горах Крыма спасли любительницу велоспорта из Украины 

РИА Новости Крым 9 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. В районе Ангарского перевала во время прогулки по Сосновой поляне, туристка из Украины упала с велосипеда и не смогла самостоятельно передвигаться. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.
Сообщение о случившемся поступило накануне днем. Уточнялось, что предположительно отдыхающая получила ушиб спины.
"Обнаружив пострадавшую, жительницу Харькова, оценив ситуацию, специалисты уложили ее в жесткие носилки и транспортировали к ожидающей бригаде скорой помощи Алушты", — рассказали в МЧС..
Кроме того, в этот же день в районе горы Караул-Оба в Новом Свете помощь спасателей понадобилась 27-летнему туристу из Воронежа, который сбился с туристической тропы и оказался на обрывистой скале. По информации чрезвычайного ведомства, мужчина решил подняться на обрывистую скалу, однако не рассчитал свои силы и не смог самостоятельно спуститься с опасного участка.
"С помощью мобильной связи спасатели оперативно обнаружили заблудившегося туриста, жителя Воронежа 1991 года рождения, на одном из склонов горы Караул Оба — в стороне от туристической тропы. Как оказалось, мужчина во время прогулки ушел с туристического маршрута, потеряв ориентир, не смог вернуться обратно. Посредством альпинистского снаряжения мужчина был эвакуирован из горно-лесной местности", — уточняется в сообщении.
В медицинской помощи любитель одиночных пеших прогулок не нуждался.
Всего с начала года спасатели провели свыше 130 поисково–спасательных операций в горно-лесной местности Крымского полуострова, в результате которых было спасено 218 человек, 25 из которых — дети.
РИА Новости Крым: последние новости
Крым вошел в ТОП-3 самых "фестивальных" российских регионов осени Курортные поездки: по "единому" билету Крым посетили 228 тыс туристов Признать "оккупацию": в Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран машины Додона попал на видео103
Украинские бронекатера насмешили вице-адмирала91
Киев поставил условие подачи воды в Крым1026
В ДНР упраздняют министерство обороны138
Мстил за сестру. Подробности наезда на людей в Москве61
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение