В горах Крыма спасли любительницу велоспорта из Украины

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 сен — РИА Новости Крым . В районе Ангарского перевала во время прогулки по Сосновой поляне, туристка из Украины упала с велосипеда и не смогла самостоятельно передвигаться. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Сообщение о случившемся поступило накануне днем. Уточнялось, что предположительно отдыхающая получила ушиб спины.

"Обнаружив пострадавшую, жительницу Харькова , оценив ситуацию, специалисты уложили ее в жесткие носилки и транспортировали к ожидающей бригаде скорой помощи Алушты ", — рассказали в МЧС ..

Кроме того, в этот же день в районе горы Караул-Оба в Новом Свете помощь спасателей понадобилась 27-летнему туристу из Воронежа, который сбился с туристической тропы и оказался на обрывистой скале. По информации чрезвычайного ведомства, мужчина решил подняться на обрывистую скалу, однако не рассчитал свои силы и не смог самостоятельно спуститься с опасного участка.

"С помощью мобильной связи спасатели оперативно обнаружили заблудившегося туриста, жителя Воронежа 1991 года рождения, на одном из склонов горы Караул Оба — в стороне от туристической тропы. Как оказалось, мужчина во время прогулки ушел с туристического маршрута, потеряв ориентир, не смог вернуться обратно. Посредством альпинистского снаряжения мужчина был эвакуирован из горно-лесной местности", — уточняется в сообщении.

В медицинской помощи любитель одиночных пеших прогулок не нуждался.

Всего с начала года спасатели провели свыше 130 поисково–спасательных операций в горно-лесной местности Крымского полуострова, в результате которых было спасено 218 человек, 25 из которых — дети.