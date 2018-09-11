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Тверская область станет одним из «пилотных» регионов по развитию детского образовательного туризма и сертификации детских маршрутов
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Тверская область станет одним из «пилотных» регионов по развитию детского образовательного туризма и сертификации детских маршрутов 

tvernews.ru + ещё 3 17 часов назад
Фото: tvernews.ru
11 сентября в Москве открылась 24 Международная выставка ОТДЫХ LEISURE 2018, в которой принимают участие крупнейшие регионы России и 85 стран мира. Делегацию Тверской области представляют более 60 участников — представители туристического бизнеса и муниципалитетов.
Уже в первый день работы выставки состоялась встреча представителей делегации Тверской области с руководством федерального проекта по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки». По итогам переговоров Тверская область будет включена в число «пилотных» регионов по развитию детского образовательного туризма и сертификации детских маршрутов.
На выставке организована насыщенная деловая программа. Представители делегации Тверской области примут участие в более чем 15 мероприятиях.
Стенд региона оформлен в соответствии с концепцией зимнего отдыха, которую регион презентует на выставке. Посетителей гостеприимно встречают в настоящем русском тереме. Все желающие могут совершить полет над Тверью, надев очки виртуальной реальности. Продолжить знакомство с регионом помогают туроператоры, представители музеев и объектов размещения.
На выставке представлены новый буклет музеев Тверской области и туристические маршруты, в числе которых «Государева дорога» и приуроченный к 700-летию подвига Михаила Тверского маршрут «Средневековая Тверь».
Ежедневно на стенде Тверской области будут проходить розыгрыши ценных призов, среди которых экскурсии по Тверской области, сертификаты на проживание в гостиницах и домах отдыха, билеты в музеи, сообщает правительство Тверской области.
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