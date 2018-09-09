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Тверская область примет участие в международной туристической выставке ОТДЫХ LEISURE 2018
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Тверская область примет участие в международной туристической выставке ОТДЫХ LEISURE 2018 

tvernews.ru 9 часов назад
Фото: tvernews.ru
С 11 по 13 сентября в Москве пройдет 24 международная туристическая выставка ОТДЫХ LEISURE 2018, в которой примут участие крупнейшие регионы России и 85 стран мира. В состав делегации Тверской области войдут более 40 участников. В их числе 25 представителей туристического бизнеса и 7 муниципалитетов.
— Наши основные сегменты — активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. Все ключевые показатели должны быть оцифрованы. Это касается не только роста туристического потока, но и динамики доходов региона от привлечения туристов, развития индустрии гостеприимства через увеличение количества гостиниц, маршрутов, сервисных зон, — считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Стенд Тверской области на выставке ОТДЫХ LEISURE 2018 будет оформлен в соответствии с концепцией зимнего отдыха, которую регион презентует на выставке. Тверской турбизнес и органы местного самоуправления представят новинки туристического сезона осень-зима 2018.
В рамках выставки Министерством туризма Тверской области будут презентованы новые турмаршруты, в их числе приуроченный к 700-летию подвига Михаила Тверского маршрут «Средневековая Тверь».
Важнейшей составляющей выставки является насыщенная деловая программа. Представители делегации Тверской области обсудят перспективные направления туристического обмена между Россией и Китаем и примут участие в более чем 15 мероприятиях.
Работа Тверской области по развитию туризма была высоко оценена на 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017». Регион отмечен двумя международными наградами: дипломом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельского пирога, сообщает правительство Тверской области.
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