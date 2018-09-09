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Восстановлены речные перевозки пассажиров Амурск-Вознесенское
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Восстановлены речные перевозки пассажиров Амурск-Вознесенское 

Хабаровский край сегодня 4 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С воскресенья, 9 сентября 2018 года, на речном маршруте Амурск-Вознесенское возобновляются перевозки пассажиров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс, теплоход «Москва» будет выполнять эти рейсы три раза в день. От Амурска до Вознесенского напрямую около 10 км, но населённые пункты находятся на разных берегах реки Амур. Добраться из одного в другой летом можно по автомобильной дороге через мост у Комсомольска — это более 150 км.
— Правительство края и администрация Амурского муниципального района искала перевозчика долгое время и 20 августа 2018 года был подписан контракт с ИП «Мезенцев А. В.» на организацию речных перевозок по маршруту Амурск-Вознесенское, — отметили в Минтрансе. — Рейсы планируется осуществлять три раза в день на судне КС-14-1 «Москва», стоимость билета за одну поездку составит 200 рублей.
Рейс отнесен к социально значимому и субсидируется из бюджета муниципального района. В зимнее время Амурск и Вознесенское соединяет ледовая переправа.
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