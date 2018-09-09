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Названа самая популярная у туристов страна
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Названа самая популярная у туристов страна 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: ТАСС
Всемирная туристическая организация назвала самые популярные страны в мире, пишет «МК» со ссылкой на доклад организации.
На первом месте в рейтинге оказалась Франция, которую за год посетили почти 87 млн туристов. На втором месте — Испания с показателем 82 млн туристов. Третье место в списке досталось США, куда приезжают ежегодно 76 млн туристов. В пятерку популярных у путешественников стран также входят Италия и Китай.
Рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений возглавили Египет, Того, Сан-Марино, Вьетнам и Грузия.
Всемирные туристические потоки не замедляются, а наоборот, прибавили 6,8% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в докладе.
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