Названа самая популярная у туристов страна

Всемирная туристическая организация назвала самые популярные страны в мире, пишет «МК» со ссылкой на доклад организации.

На первом месте в рейтинге оказалась Франция , которую за год посетили почти 87 млн туристов. На втором месте — Испания с показателем 82 млн туристов. Третье место в списке досталось США, куда приезжают ежегодно 76 млн туристов. В пятерку популярных у путешественников стран также входят Италия и Китай.

Рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений возглавили Египет, Того, Сан-Марино, Вьетнам и Грузия.

Всемирные туристические потоки не замедляются, а наоборот, прибавили 6,8% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в докладе.