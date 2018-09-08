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Власти Турции повышают цены на билеты в известные музеи
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Власти Турции повышают цены на билеты в самые известные музеи 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Фото: предоставлено администрацией музея Рахми Коча
Министерство культуры и туризма Турции повышает с 1 октября стоимость входных билетов в 55 крупнейших турецких музеев на 20-50%, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости изданный ведомством циркуляр.
Циркуляр содержит список музеев и музейных комплексов, где цены будут повышены. Многие из этих музеев активно посещают российские туристы. В частности, с 1 октября на 50% повышаются цены на входные билеты в Собор святой Софии, дворцовый комплекс Топкапы (Стамбул) и античный город Эфес (с 40 до 60 лир, одна лира по курсу на субботу равна 0,16 доллара); в церковь святого Николая (Демре), античные города Фазелис, Мира, Сиде (с 20 до 30 лир). С 35 до 50 лир возросла стоимость билета в природный и исторический объект Памуккале (Хиераполис).
Представители туристического сектора Турции выступили в соцсетях против данного распоряжения, мотивируя это тем, что пакеты туров сформированы и распроданы заранее. По мнению представителей турсектора, неожиданное повышение цен в музеи до конца туристического сезона вызовет недовольство туристов, оплативших заранее пакетные туры, а также станет причиной непредвиденных расходов турагентств.
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