Власти Турции повышают цены на билеты в известные музеи

Власти Турции повышают цены на билеты в самые известные музеи

Циркуляр содержит список музеев и музейных комплексов, где цены будут повышены. Многие из этих музеев активно посещают российские туристы. В частности, с 1 октября на 50% повышаются цены на входные билеты в Собор святой Софии, дворцовый комплекс Топкапы (Стамбул) и античный город Эфес (с 40 до 60 лир, одна лира по курсу на субботу равна 0,16 доллара); в церковь святого Николая (Демре), античные города Фазелис, Мира, Сиде (с 20 до 30 лир). С 35 до 50 лир возросла стоимость билета в природный и исторический объект Памуккале (Хиераполис).

Представители туристического сектора Турции выступили в соцсетях против данного распоряжения, мотивируя это тем, что пакеты туров сформированы и распроданы заранее. По мнению представителей турсектора, неожиданное повышение цен в музеи до конца туристического сезона вызовет недовольство туристов, оплативших заранее пакетные туры, а также станет причиной непредвиденных расходов турагентств.