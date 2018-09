Китайские туристы возобновили «расхищение» пляжа во Владивостоке

Китайские туристы вновь приступили к «расхищению» уникального пляжа в бухте Стеклянной во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как побережье уникальной бухты вновь «обирают» туристы из Поднебесной.

«Опять стекляшки воруют с пляжа», — пишут очевидцы.

Приморцы недоумевают: иностранных туристов не останавливает ни запрещающая табличка, которую повесили на пляже, ни устное замечание, которое было сделано гидам сотрудниками китайского посольства.

«Ужас, конечно, там уже стекла толком нет. Раньше весь пляж был покрыт 20 см слоем стекла, а сейчас черный песок…» — пишут приморцы.

Напомним, что о «нашествии» китайских туристов ранее писали мировые издания. «Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты» — под таким заголовком вышел материал в одном из главных журналов мира National Geographic . По словам очевидцев, автобусы с туристами из Китая приезжают сюда «один за одним» лишь с одной целью — иностранцы хотят забрать с собой на память то, чем славится пляж. «Пакетами тащут. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нем — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя», — рассказала женщина, зафиксировавшая ситуацию на видео.

По словам ученых ДВФУ, местный пляж в Стеклянной исчезнет примерно через 20 лет — столько времени необходимо, чтобы это место изменилось до неузнаваемости.

Бухта Стеклянная, в народе называемая Стекляшкой, расположена в пригороде Владивостока и известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла. Пляж является популярным местом отдыха не только у горожан, но и у жителей всего Приморья, о красивом побережье знают и за пределами региона.

