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Пятеро туристов заблудились в Белорецком районе неподалеку от горы Айгир
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Пятеро туристов заблудились в Белорецком районе неподалеку от горы Айгир 

ufa1.ru 11 часов назад
Фото: ufa1.ru
Благодаря спасателям туристов спасли
Сегодня, 8 сентября, в службу спасания позвонила женщина и рассказала, что в Белорецком районе возле горы Айгир заблудилась группа из пяти туристов.
В поисково-спасательных работах участвовали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
— К счастью, туристы нашлись и вышли на станцию Айгир при помощи GPS-навигатора и консультаций спасателей, рассказали в вндомстве.
Этот случай еще раз подтверждает необходимость регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода.
После возвращения группы с маршрута обязательно сообщите о прибытии в конечный пункт. Это нужно для того, чтобы если в установленные сроки туристы не вернулись, спасатели вышли на поиски.
Любителям активного отдыха необходимо также ознакомиться с информацией о потенциальных опасностях на маршруте, изучить информацию о метеоусловиях.
Кроме того, соблюдайте правила безопасности, проверяйте снаряжение, средства связи и сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания и медикаментов.
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