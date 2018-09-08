Пятеро туристов заблудились в Белорецком районе неподалеку от горы Айгир

Благодаря спасателям туристов спасли

Сегодня, 8 сентября, в службу спасания позвонила женщина и рассказала, что в Белорецком районе возле горы Айгир заблудилась группа из пяти туристов.

В поисково-спасательных работах участвовали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

— К счастью, туристы нашлись и вышли на станцию Айгир при помощи GPS-навигатора и консультаций спасателей, рассказали в вндомстве.

Этот случай еще раз подтверждает необходимость регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода.

После возвращения группы с маршрута обязательно сообщите о прибытии в конечный пункт. Это нужно для того, чтобы если в установленные сроки туристы не вернулись, спасатели вышли на поиски.

Любителям активного отдыха необходимо также ознакомиться с информацией о потенциальных опасностях на маршруте, изучить информацию о метеоусловиях.

Кроме того, соблюдайте правила безопасности, проверяйте снаряжение, средства связи и сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания и медикаментов.