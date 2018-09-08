Власти Кубани намерены развивать авиаперевозки внутри региона

ГЕЛЕНДЖИК / Краснодарский край /, 8 сентября. / ТАСС /. Власти Краснодарского края намерены развивать в регионе малую авиацию, которая обеспечит авиаперелеты внутри региона, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Как пояснил представитель администрации, губернатор Вениамин Кондратьев и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсудили этот вопрос во время встречи на выставке «Гидроавиасалон-2018» в субботу. Ранее Кондратьев уже заявлял, что в регионе рассматривается возможность организации внутреннего морского и авиационного сообщения между курортами Кубани. Это позволит туристам избежать пробок, образующихся на автотрассах, и посмотреть больше городов и районов Кубани за время отпуска.

"В крае достаточно хорошо развита дорожная инфраструктура. Следующий шаг — становление региональной авиации. Это повысит инвестиционную привлекательность Кубани, ее деловую активность, позволит привлечь дополнительных туристов", — приводит пресс-служба слова Кондратьева. Также он отметил, что в это вопросе региону нужна поддержка федерального центра.

Мантуров указал на высокое качество представленных на Гидроавиасалоне российских самолетов для малой авиации, которые «отвечают всем требованиям комфортных и безопасных перевозок пассажиров». «Особенно это [развитие авиалиний внутри региона] актуально для Краснодарского края с учетом его курортной составляющей и имеющейся сети аэропортов», — цитирует пресс-служба Мантурова.

Краснодарский край — один из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых, в том числе в Сочи, является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.