«Сидим тут уже целый день!»: самарцы не могут улететь из Питера

Людям ничего не объясняли

В субботу, 8 сентября, несколько десятков жителей Самарской области застряли в аэропорту в Санкт-Петербурге . Рейс в Курумоч, на который они купили билеты, переносился уже дважды. Авиакомпания каждый раз называла разные причины задержки.

— Мы должны были вылететь в 11:40. Затем «Нордавиа» перенесла рейс на 14:40. Затем вылет снова перенесли — теперь уже на 17:40. Люди сами звонили в авиакомпанию, чтобы выяснить причину. Сначала там сообщили, что дело в технической неисправности, потом — что меняют самолёт. В третий раз сказали, что не вылетаем из-за тумана, — рассказали пассажиры.

Людям предоставили горячий обед в аэропорту. 63.ru отправил запрос в «Нордавиа» с просьбой прокомментировать ситуацию.