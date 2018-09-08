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«Сидим тут уже целый день!»: самарцы не могут улететь из Питера
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«Сидим тут уже целый день!»: самарцы не могут улететь из Питера 

63.ru 14 часов назад
Фото: 63.ru
Людям ничего не объясняли
В субботу, 8 сентября, несколько десятков жителей Самарской области застряли в аэропорту в Санкт-Петербурге. Рейс в Курумоч, на который они купили билеты, переносился уже дважды. Авиакомпания каждый раз называла разные причины задержки.
— Мы должны были вылететь в 11:40. Затем «Нордавиа» перенесла рейс на 14:40. Затем вылет снова перенесли — теперь уже на 17:40. Люди сами звонили в авиакомпанию, чтобы выяснить причину. Сначала там сообщили, что дело в технической неисправности, потом — что меняют самолёт. В третий раз сказали, что не вылетаем из-за тумана, — рассказали пассажиры.
Людям предоставили горячий обед в аэропорту. 63.ru отправил запрос в «Нордавиа» с просьбой прокомментировать ситуацию.
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