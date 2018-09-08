Аэропорту Нальчика выдали новый сертификат авиационной безопасности

Новый сертификат авиационной безопасности получил аэропорт Нальчика после устранения недостатков, сообщили в пресс-службе ООО «Аэрокомплекс», обеспечивающего работу аэропорта.

Сотрудники территориального управления Росавиации недавно проверили работу организации, выявили небольшие недочёты и приостановили действие сертификата авиационной безопасности.

«Но это никак не повлияло на работу организации, — уточнили в пресс-службе. — Ни одного рейса в связи с этим не отменили. К тому же этот документ — один из нескольких сертификатов, которые получает каждый аэропорт».

С ремонтом взлётно-посадочной полосы, который проводили в аэропорту в апреле этого года, приостановка действия сертификата не связана. Напомним, впервые за долгие годы меняли искусственное покрытие полосы, приводили в порядок места стоянки самолётов и т.д.