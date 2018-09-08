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Аэропорту Нальчика выдали новый сертификат авиационной безопасности
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Аэропорту Нальчика выдали новый сертификат авиационной безопасности 

АиФ Ставрополье 16 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Новый сертификат авиационной безопасности получил аэропорт Нальчика после устранения недостатков, сообщили в пресс-службе ООО «Аэрокомплекс», обеспечивающего работу аэропорта.
Сотрудники территориального управления Росавиации недавно проверили работу организации, выявили небольшие недочёты и приостановили действие сертификата авиационной безопасности.
«Но это никак не повлияло на работу организации, — уточнили в пресс-службе. — Ни одного рейса в связи с этим не отменили. К тому же этот документ — один из нескольких сертификатов, которые получает каждый аэропорт».
С ремонтом взлётно-посадочной полосы, который проводили в аэропорту в апреле этого года, приостановка действия сертификата не связана. Напомним, впервые за долгие годы меняли искусственное покрытие полосы, приводили в порядок места стоянки самолётов и т.д.
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