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Вертолет с шестью людьми на борту пропал в центральной части Непала
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Вертолет с шестью людьми на борту пропал в центральной части Непала 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Катманду, 8 сентября /Синьхуа/ — Вертолет пропал без вести в субботу утром в центральной части Непала. Об этом сообщили источники в правительстве Непала.
"Вертолет, следовавший из Самагауна района Горкха в Катманду, пропал сегодня утром. Мы пытаемся выяснить детали", — заявил корр. Синьхуа генеральный директор Международного аэропорта Трибхуван Радж Кумар Чхетри.
По его словам, на борту вертолета были пять пассажиров и один пилот. Связь с воздушным судном была потеряна с 07:45 по местному времени.
По информации местных СМИ, на борту вертолета помимо пилота были шесть пассажиров, в том числе один японский турист и пять непальцев.
Хотя некоторые местные СМИ сообщили о возможном крушении вертолета, власти не смогли подтвердить эту информацию, так как поисково-спасательная операция продолжается.
Самагаун — популярная остановка для походников в районе Горкха, она расположена на пути к базовому лагерю горы Манаслу.
Сентябрь-октябрь считается пиковым сезоном для экспедиций и треккинга в Манаслу. Туда прибывает большое число иностранных туристов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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