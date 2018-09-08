Исследование: День города в Москве возглавил рейтинг туристических событий начала осени

Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «ТурСтат», День города в Москве возглавил рейтинг и фестивали, популярных у туристов в России в начале осени 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе агентства, уточнив, что рейтинг представлен по результатам анализа уникальности и популярности событий.

«В первую десятку туристических событий начала осени вошли День города в Москве, мировой чемпионат фейерверков в Калининграде, фестиваль фермерской еды «Свое» в Великом Новгороде, фестиваль воздушных змеев «Воздухфест» в Астрахани, военно-исторический фестиваль «Ивангородский рубеж» в Ивангороде (Ленинградская область), фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат» в Ельце (Липецкая область), фестиваль походной кухни в Калязине (Тверская область), гастрофестиваль «О, да! Еда!» в Абрау-Дюрсо, фестиваль заповедников «Пятнистый фест» в Пуште (Мордовия) и фестиваль «Русская матрешка» в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении.

День города Москвы — ежегодный общегородской праздник. Его отмечают в первую или вторую субботу сентября. Народные гулянья и концерты проходят в каждом районе столицы. Завершаются они праздничным салютом.