Эксперт: гостиницы и канатные дороги — основа зимнего туризма

Кварацхелия\: гостиницы и канатные дороги являются основой зимнего туризмаПравительству Грузии следует улучшить инфраструктуру зимних курортов, считает эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия. «Дело не только в том, какое количество туристов мы принимаем. Дело в том, как они отсюда уезжают — довольны они или нет и так далее. Мне кажется, что было бы желательнее обратить внимание на инфраструктуру зимних курортов… Наверное, зимний туризм основывается на канатных дорогах и гостиницах», — сказал Кварацхелия в интервью Sputnik Грузия.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге до начала заседания правительства выразил недовольство уровнем подготовки грузинских курортов к приему туристов и велел ответственным лицам принять соответствующие меры. При этом грузинский премьер отказался называть имена конкретных людей или компаний, которые ответственны за развитие курортов.

В Грузии всего четыре горнолыжных курорта — Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местия. Что касается летних черноморских курортов, то самыми популярными среди отдыхающих являются Батуми, Кобулети (Аджария), Уреки (Гурия) и Анаклиа (Самегрело-Земо Сванети).

За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников, рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти достиг 13%. Чаще всего в Грузию приезжают из России, Азербайджана, Турции и Армении.