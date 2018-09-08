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Цветущие поля в автономном районе Внутренняя Монголия
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Цветущие поля в автономном районе Внутренняя Монголия 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Хух-Хото, 7 сентября /Синьхуа/ — Недавно в парке современного сельского хозяйства «Шугуан» в уезде Туцюань /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ на полях площадью более 40 га наперебой стали расцветать космеи и бархатцы прямостоячие, привлекающие множество туристов. Фотографии Синьхуа / Жэнь Цзюньчуань
Хух-Хото, 7 сентября /Синьхуа/ — Недавно в парке современного сельского хозяйства «Шугуан» в уезде Туцюань /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ на полях площадью более 40 га наперебой стали расцветать космеи и бархатцы прямостоячие, привлекающие множество туристов. Фотографии Синьхуа / Жэнь Цзюньчуань
Хух-Хото, 7 сентября /Синьхуа/ — Недавно в парке современного сельского хозяйства «Шугуан» в уезде Туцюань /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ на полях площадью более 40 га наперебой стали расцветать космеи и бархатцы прямостоячие, привлекающие множество туристов. Фотографии Синьхуа / Жэнь Цзюньчуань
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