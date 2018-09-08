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По поручению президента РФ в Сочи приведут в порядок рекреационные зоны
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По поручению президента РФ в Сочи приведут в порядок рекреационные зоны 

Новая Кубань + ещё 2 14 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 сентября — Новая Кубань. По поручению президента РФ Владимира Путина в Сочи будут приведены в надлежащее состояние рекреационные зоны. В ближайшее время будет благоустроен пляж в Лазаревском районе.
О проблемах было сказано президенту входе «прямой линии».
Власти края совместно с «РЖД» решают вопрос с диким пляжем возле ж/д станции «Якорная Щель». Попасть на этот пляж можно только через путепровод над железной дорогой. Планируется обследование всего сочинского побережья, где есть подобные пляжи, — сообщили в администрации края.
Напомним, что в 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в этом году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых, в том числе в Сочи, является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.
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