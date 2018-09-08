Из Красноярска запускают новый рейс до Узбекистана

Авиакомпания «ИрАэро» в октябре запускает авиарейсы по маршруту «Красноярск-Фергану ( Узбекистан )». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу красноярского аэропорта.

«Полеты будут выполняться с 7 октября 2018 года по 24 марта 2019 года на воздушном судне Sukhoi SuperJet 100», — рассказали в воздушной гавани.

Перевозить пассажиров в Фергану и обратно будут по воскресеньям. Время в пути составит три с половиной часа.

«Фергана станет вторым после Ташкента городом Узбекистана, с которым Красноярск свяжет прямой регулярный маршрут. В осенне-зимнем расписании мы планируем запускать прямые рейсы в страны СНГ и дальнего зарубежья», — рассказа журналистам гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.