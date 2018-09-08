Ещё
Из Красноярска запускают новый рейс до Узбекистана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Красноярска запускают новый рейс до Узбекистана 

sibnovosti.ru 8 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Авиакомпания «ИрАэро» в октябре запускает авиарейсы по маршруту «Красноярск-Фергану (Узбекистан)». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу красноярского аэропорта.
«Полеты будут выполняться с 7 октября 2018 года по 24 марта 2019 года на воздушном судне Sukhoi SuperJet 100», — рассказали в воздушной гавани.
Перевозить пассажиров в Фергану и обратно будут по воскресеньям. Время в пути составит три с половиной часа.
«Фергана станет вторым после Ташкента городом Узбекистана, с которым Красноярск свяжет прямой регулярный маршрут. В осенне-зимнем расписании мы планируем запускать прямые рейсы в страны СНГ и дальнего зарубежья», — рассказа журналистам гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.
Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что из Красноярска открывается еще один рейс в Душанбе. Рейсы с 3 октября будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии».
sibnovosti.ru: последние новости
Руководство «Столбов» штрафует красноярцев за яркие фотосессии Ушел из жизни Иосиф Кобзон Один человек застрелен при попытке нападения на военный эшелон в Забайкалье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошла массовая драка196
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу45
Убийство Захарченко дало обратный эффект246
«Крымский мост сносит ветром»599
В Керченском проливе произошло ЧП66
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
03:50
Вдова запретила оплакивать Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
11:51
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу
Общество
00:13
В Москве произошла массовая драка
Происшествия
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия В мире
02:09
Кадыров захотел уточнить границы Чечни
Политика
00:53
«Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение