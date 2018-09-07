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В международном аэропорту Бейрута из-за сбоя системы было задержано большое количество пассажиров
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В международном аэропорту Бейрута из-за сбоя системы было задержано большое количество пассажиров 

ИА Синьхуа + ещё 1 15 часов назад
Бейрут, 7 сентября /Синьхуа/ — В международном аэропорту Бейрута, столицы Ливана, сегодня произошел сбой системы, в результате которого большое количество рейсов и тысячи пассажиров были задержаны.
Как сообщили местные СМИ, сегодня ранним утром произошел сбой системы отлета и регулировки багажа, в результате чего рейсы и пассажиры были задержаны. Хотя несколько часов спустя система была восстановлена, однако сложившуюся ситуацию невозможно было урегулировать сразу.
Ливанская государственная авиакомпания Middle East Airlines впоследствии сообщила, что 7 сентября рейсы были задержаны «из-за форс-мажорных обстоятельств».
Генеральная дирекция гражданской авиации Ливана сегодня принесла извинения за задержку рейсов и пассажиров. —0—
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