В международном аэропорту Бейрута из-за сбоя системы было задержано большое количество пассажиров

Бейрут , 7 сентября / Синьхуа / — В международном аэропорту Бейрута, столицы Ливана , сегодня произошел сбой системы, в результате которого большое количество рейсов и тысячи пассажиров были задержаны.

Как сообщили местные СМИ, сегодня ранним утром произошел сбой системы отлета и регулировки багажа, в результате чего рейсы и пассажиры были задержаны. Хотя несколько часов спустя система была восстановлена, однако сложившуюся ситуацию невозможно было урегулировать сразу.

Ливанская государственная авиакомпания Middle East Airlines впоследствии сообщила, что 7 сентября рейсы были задержаны «из-за форс-мажорных обстоятельств».

Генеральная дирекция гражданской авиации Ливана сегодня принесла извинения за задержку рейсов и пассажиров. —0—