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Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Нижний Новгород запустят с автостанции «ВДНХ» 8 сентября
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Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Нижний Новгород запустят с автостанции «ВДНХ» 8 сентября 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Ежедневные автобусные рейсы сообщением Москва-Нижний Новгород запустят с автостанции «ВДНХ» 8 сентября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «АвтоДилижанс» сообщает об открытии с 8 сентября 2018 г. рейса по маршруту Москва-Нижний Новгород отправлением из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 12:00», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость проезда до Вязников и Гороховца составит 700 руб., до Нижнего Новгорода — 800 руб. ; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 50% от стоимости билетов для взрослых.
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