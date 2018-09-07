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Верните деньги: ростовского отельера наказали за завышение цен во время ЧМ
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Верните деньги: ростовского отельера наказали за завышение цен во время ЧМ 

161.ru 17 часов назад
Фото: 161.ru
Те, кто жили в отеле с 14 мая по 15 августа, могут обратиться в суд за выплатами
Владелец гостиницы «Шертон» Сергей Бештавян завышал цены на бронирование и проживание болельщиков. Так он нарушил постановление правительства РФ, которое определило максимальные цены на номера на время ЧМ. Теперь жильцы могут обратиться в суд и вернуть деньги.
Управление Роспотребнадзора установило, что Бештавян завышал цены на номера высшей категории на 640 рублей, а других номеров — на тысячу рублей.
— Согласно размещенной на официальном сайте отеля информации, обслуживание в номере «делюкс» с большой кроватью стоило 3 500 рублей, в «люксе» с балконом — пять тысяч рублей. В то время как стоимость не могла превышать для номеров высшей категории 4 360 рублей и для номеров иной категории 2 440 рублей, — сообщили в ведомстве.
Ворошиловский суд Ростова признал Баштавяна виновным в нарушении прав потребителей. Пострадавшие от его действий, которые жили в отеле с 14 мая по 15 августа 2018 года, вправе подать иск и вернуть незаконную надбавку, получить компенсацию морального вреда и проценты за использование средств.
В мае Роспотребнадзор по Ростовской области возбудил 70 дел о завышении цен гостиницами. Тогда отели выплатили штрафы на полтора миллиона рублей.
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