Верните деньги: ростовского отельера наказали за завышение цен во время ЧМ

Те, кто жили в отеле с 14 мая по 15 августа, могут обратиться в суд за выплатами

Владелец гостиницы «Шертон» Сергей Бештавян завышал цены на бронирование и проживание болельщиков. Так он нарушил постановление правительства РФ , которое определило максимальные цены на номера на время ЧМ. Теперь жильцы могут обратиться в суд и вернуть деньги.

Управление Роспотребнадзора установило, что Бештавян завышал цены на номера высшей категории на 640 рублей, а других номеров — на тысячу рублей.

— Согласно размещенной на официальном сайте отеля информации, обслуживание в номере «делюкс» с большой кроватью стоило 3 500 рублей, в «люксе» с балконом — пять тысяч рублей. В то время как стоимость не могла превышать для номеров высшей категории 4 360 рублей и для номеров иной категории 2 440 рублей, — сообщили в ведомстве.

Ворошиловский суд Ростова признал Баштавяна виновным в нарушении прав потребителей. Пострадавшие от его действий, которые жили в отеле с 14 мая по 15 августа 2018 года, вправе подать иск и вернуть незаконную надбавку, получить компенсацию морального вреда и проценты за использование средств.

В мае Роспотребнадзор по Ростовской области возбудил 70 дел о завышении цен гостиницами. Тогда отели выплатили штрафы на полтора миллиона рублей.