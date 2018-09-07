Куда можно улететь из Ростова-на-Дону?

В международном аэропорту «Платов» в 2018 году увеличилось количество пассажирских направлений с 29 до 40 маршрутов. В какие города России и других стран можно отправиться напрямую из нашего аэропорта?

Подарок перед отпуском

У стойки регистрации в международном аэропорту «Платов» очередь из пассажиров, отправляющихся в Сочи . Здесь и школьники, которые ещё никогда там не бывали, и люди постарше, которые полюбили черноморский город.

— В этот отпуск я взяла с собой своего внука, хочу показать ему замечательные места в Сочи и Адлере. Мальчик особенно мечтает посмотреть на российский «Диснейленд», — рассказывает ростовчанка Светлана Игнатьева.

Пассажиропоток в Сочи с начала 2018-го увеличился аж в 7,5 раза по сравнению с прошлым годом. На данный момент зарегистрировано 29 тысяч человек, которые улетели в курортный город.

Не менее популярным направлением остаётся Екатеринбург , количество желающих отправиться в столицу Урала повысилось в 4,7 раза до 39 тысяч человек по сравнению с 2017 годом. На эти показатели повлияло в том числе проведение в этих городах чемпионата мира по футболу.

В «Платове» увеличился не только пассажиропоток, но и количество маршрутов, связывающих донскую столицу с другими городами России, с 12 до 21. Сегодня можно без пересадок улететь в Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Элисту, Волгоград, Уфу, Минеральные Воды, Грозный.

К примеру, в Казань выполняются рейсы три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

— Я очень рада, что открыли новый рейс, настоящий подарок перед отпуском. Время в пути до столицы Татарстана занимает всего два часа, вместо десяти через Москву, как ранее. Теперь я чаще буду посещать этот город, где соединяются настоящее и прошлое, современность и древняя культура, — признаётся ростовчанка Галина Инокентьева.

Уж за рубеж невтерпёж

Авиаперевозчики не остановились и открывают всё новые прямые рейсы в другие страны мира. Так с сентября ростовчанам станет ближе Китай. Пункт назначения — тропический остров Хайнань или как его называют «Восточные Гавайи», аэропорт Хайкоу. Кстати, попасть туда можно без визы, если оформить путёвку в аккредитованном турагентстве.

На данный момент для жителей Дона доступны 19 прямых международных маршрутов.

В этом году появились рейсы в турецкие города Аланию, Даламан и Бодрум, грузинский Батуми, белорусский Минск. А с апреля можно летать в итальянский город аркад и галерей Болонью. Кстати, там арочные галереи протянулись почти на 40 километров, что очень удобно для пешеходов. Они могут спрятаться от палящего солнца, дождя и снега.

Однако, у пассажиров «Платова» популярны и другие направления. Большим спросом пользуется маршрут до Антальи, пассажиропоток за семь последних месяцев увеличился в два раза и составил 74 тысячи человек. Растёт интерес к Тбилиси, желающих почувствовать грузинское гостеприимство стало больше в 2,5 раза. Также ростовчане чаще летают в Дубай. Город будущего в 2018 году посетили 17 тысяч человек.

Из Ростова прямиком можно попасть и в страны СНГ: Белоруссию, Армению, Узбекистан, Таджикистан.

В общей сложности из новой воздушной гавани полёты выполняют 16 российских и 10 иностранных авиаперевозчиков.