Власти Кубани рассчитывают, что подъезды к Крымскому мосту будут построены в короткий срок

"Крымский мост построен в рекордные сроки. Подъездные пути уже строятся, и, я уверен, что они тоже будут построены в рекордные сроки. Проблема эта [недостаточная пропускная способность подъездов к мосту] — краткосрочная. Уверен, что уже совсем скоро подъездные дороги к Крымскому мосту будут построены", — сказал губернатор.

Он отметил, что в Краснодарском крае планируется развитие ведущих к мосту автомобильных трасс, а также железнодорожной инфраструктуры. При этом попасть на полуостров по территории России можно только через Кубань, а такой транзитный поток пойдет на пользу региону.

"Если Крым будет максимально развиваться, то через Краснодарский край поедет больше грузов, пассажиров на железнодорожном и автотранспорте — мы тут тоже можем получить свои дивиденды", — пояснил Кондратьев.

Краснодарский край и Крым являются одними из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Число отдыхающих в Крыму на фоне открытия для туристов Турции снизилось на 3,2% — до 5,39 млн человек. Если мост будет открыт в мае, то рост турпотока на полуостров, по мнению экспертов, может составить до 1 млн человек.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

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