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Церемония награждения премией ATOR Travel Awards прошла в «Сколково»
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Церемония награждения премией ATOR Travel Awards прошла в «Сколково» 

Агентство «Москва» 18 часов назад
В Инновационном центре технопарка «Сколково» прошла церемония вручения премии в сфере туризма ATOR Travel Awards, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Сегодня мы награждаем лучшие офисы по туризму. Это традиционная премия Ассоциации туроператоров России (АТОР — прим. Агентства «Москва»), единственная в своем роде на туристическом рынке. Также впервые проводим церемонию награждения лучших IT-решений в сфере туризма при участии фонда «Сколково». Я надеюсь, что эта церемония станет не последней, как и наш неформальный туристско-дипломатический прием», — сказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.
В номинации «Лучший офис по работе с туроператорами» победила национальная туристическая организация Греции. Награду за лучший русскоязычный сайт вручили Национальному представительству по туризму Болгарии. Представительство польской туристической организации (Polish Travel Organisation) получило премию за креативный подход. Офис по туризму Испании получил награду за инновационный подход. В номинации «За настойчивость в достижении поставленных целей» победил туристический отдел посольства Египта в Москве.
Конкурс ATOR Travel Awards проводится с 2010 г. Основная цель мероприятия — отметить наиболее активные, инициативные и креативные представительства по туризму и донести до участников туристического рынка и путешественников максимум информации о деятельности национальных офисов по продвижению в России их туристического продукта.
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