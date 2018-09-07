Туроператор «Данко Трэвел Компани» обанкротился 

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров компанию «Данко Трэвел Компани», объявившую в пятницу, 7 сентября, о прекращении деятельности. Приказ размещен на сайте ведомства. По данным Ассоциации туроператоров России, за компенсацией могут обратиться порядка 800 клиентов «Данко».
На данный момент за границей находятся от 100 доя 150 туристов по линии этой компании. Все они обеспечены проживанием и обратными билетами, передает ТАСС. Туроператор был основан в 1997 году, он реализовывал туры по 30 с лишним зарубежным направлениям.