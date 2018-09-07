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Жуткие «привидения» храма святого Георгия
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Жуткие «привидения» храма святого Георгия 

Sputnik Эстония 18 часов назад
Фото: Sputnik Эстония
В 1968 году во время похорон на прихожан обрушился потолок. Местные жители посчитали это знаком свыше и не стали восстанавливать церковь.
В 2012 году художник Якуб Хадрава заселил храм «призраками». Пугающее зрелище привлекает толпы туристов.
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