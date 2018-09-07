Жуткие «привидения» храма святого Георгия

В 1968 году во время похорон на прихожан обрушился потолок. Местные жители посчитали это знаком свыше и не стали восстанавливать церковь.

В 2012 году художник Якуб Хадрава заселил храм «призраками». Пугающее зрелище привлекает толпы туристов.