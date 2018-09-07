Туроператоры прогнозируют рост спроса россиян на бюджетные направления отдыха

МОСКВА , 7 сентября. / ТАСС /. Спрос россиян в предстоящем сезоне осень-зима 2018 года сместится в сторону бюджетных направлений. Такое мнение высказали ТАСС представители туроператоров.

Италию, Францию и "Спрос будет смещаться в сторону более доступных направлений. Прогнозируем высокий спрос на отдых в коттеджах и на горнолыжных курортах Финляндии , будут пользоваться спросом экскурсионные туры в Таллин и на острова Эстонии , а также будут популярны винные туры в Грузию и зимняя Чехия . Зимой будут пользоваться спросом горнолыжные туры в Австрию Андорру ", — заявил в беседе с ТАСС представитель туроператора «Интурист». По его словам, из пляжных направлений лидерами будут Таиланд Индонезия (о. Бали), Санья и Вьетнам.

В свою очередь туроператор «Библио-Глобус» выделил среди топа самых популярных направлений в предстоящем сезоне Россию, Турцию, Грецию, Тунис и Испанию, объяснив это оптимальным соотношением цены-качества и высокому уровню сервиса. При этом безоговорочным лидером среди спроса у компании является Сочи.

"На долю курортов Сочи в структуре продаж «Библио-Глобус» на период «бархатного сезона» приходится более 60% продаж туроператора по России. Далее по популярности следуют курорты Крыма, Геленджика, Анапы и Туапсе", — заявил ТАСС представитель пресс-службы туроператора.

Отдых на новогодние каникулы будет дороже на 30%

Портал по самостоятельному бронированию и покупке билетов Aviasales в беседе с ТАСС рассказал о росте цен на перелет в период новогодних каникул. «Рекомендация экспертов — покупать сейчас. Уже в октябре цены подрастут на 30% по большинству направлений. Неизменна лишь стоимость билетов в Симферополь», — заявил ТАСС представитель агрегатора.

По его словам, в сентябре 2017 билеты по России можно было купить на 6%, а за границу на 30% дешевле, чем в декабре — и, скорее всего, ситуация повторится в этом году. В топе запросов от индивидуальных туристов традиционно Бангкок, Рим, Пхукет, Сочи и Прага. При этом путешественники лишь ищут билеты, бронирование же откладывают на последний момент, отметил представитель компании.