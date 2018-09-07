Суд обязал ростовский отель вернуть переплаченные гостями ЧМ-2018 деньги

Ростовский отель «Шертон» установил завышенные цены на проживание во время чемпионата мира по футболу, теперь по решению суда он должен будет вернуть клиентам гостиницы переплаченную ими сумму, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на Роспотребнадзор

«В ходе проверки выяснилось, что владелец отеля установил завышенные цены на проживание. Стоимость за сутки здесь варьировалась от 3 до 5 тыс. руб. в зависимости от категории», — указали в ведомстве.

При этом цены не должны были превышать 4,3 тыс. руб. для номеров высшей категории и 2,4 тыс. руб. для номеров других категорий. В результате суд обязал владельца уведомить потребителей о решении суда о том, что им положена компенсация. Потребители также смогут сами обратиться в суд и потребовать компенсацию у отеля.