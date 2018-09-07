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Володин указал на рост турпотока из России во Вьетнам
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Володин указал на рост турпотока из России во Вьетнам 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Парламентская газета
О высоком уровне российско-вьетнамских отношений говорит рост туристического потока из нашей страны в это государство Юго-Восточной Азии: для граждан России Вьетнам стал той страной, где хотелось бы провести отдых, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин 7 сентября на встрече с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.
«Об уровне наших отношений говорит такой показатель, как туристический поток, он говорит о том, что народы наших стран стали больше общаться — Вьетнам стал для россиян той страной, куда бы хотелось приехать и провести отдых. Турпоток во Вьетнам в 2017 году вырос на 30 процентов», — сказал Володин.
Кроме того, по итогам прошлого года Вьетнам вошёл в топ-10 самых популярных направлений у соотечественников.
С российской стороны во встрече с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом приняли участие первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, координатор депутатской группы по связям с парламентом Вьетнама Леонид Калашников, председатель Комитета по энергетике Павел Завальный, председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
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