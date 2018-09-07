Володин указал на рост турпотока из России во Вьетнам

О высоком уровне российско-вьетнамских отношений говорит рост туристического потока из нашей страны в это государство Юго-Восточной Азии: для граждан России Вьетнам стал той страной, где хотелось бы провести отдых, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин 7 сентября на встрече с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

«Об уровне наших отношений говорит такой показатель, как туристический поток, он говорит о том, что народы наших стран стали больше общаться — Вьетнам стал для россиян той страной, куда бы хотелось приехать и провести отдых. Турпоток во Вьетнам в 2017 году вырос на 30 процентов», — сказал Володин.

Кроме того, по итогам прошлого года Вьетнам вошёл в топ-10 самых популярных направлений у соотечественников.