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Володин считает важным показателем рост числа российских туристов, посещающих Вьетнам
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Володин считает важным показателем рост числа российских туристов, посещающих Вьетнам 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Рост количества российских туристов, посещающих Вьетнам, является важным показателем, свидетельствующим о подлинно дружеских отношениях между двумя странами. Об этом заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
"Есть один показатель, который говорит о том, что наши народы стали больше общаться: для российских граждан Вьетнам стал той страной, куда хочется приехать и провести отдых", — сказал глава нижней палаты парламента РФ. В частности, по его словам, «на 30% возросло количество российских туристов, выезжающих во Вьетнам, и составило порядка полумиллиона граждан». «Это очень важный показатель», — подчеркнул Володин.
В связи с этим он отметил, что «необходимо сделать все для того, чтобы взаимодействие по парламентской линии еще больше развивало отношения, подкрепляя необходимыми решениями». «Учитывая, что для нас Вьетнам — это очень близкий сосед, страна, которая всегда на протяжении развития наших отношений демонстрировала дружелюбие и отношение, построенное на взаимном уважении», — добавил он. «Поэтому мы дорожим тем, что у нас сложились такие связи, считаем, что их необходимо развивать, и будем всемерно этому содействовать», — пообещал спикер.
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