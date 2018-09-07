Володин считает важным показателем рост числа российских туристов, посещающих Вьетнам

МОСКВА , 7 сентября. / ТАСС /. Рост количества российских туристов, посещающих Вьетнам , является важным показателем, свидетельствующим о подлинно дружеских отношениях между двумя странами. Об этом заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

"Есть один показатель, который говорит о том, что наши народы стали больше общаться: для российских граждан Вьетнам стал той страной, куда хочется приехать и провести отдых", — сказал глава нижней палаты парламента РФ. В частности, по его словам, «на 30% возросло количество российских туристов, выезжающих во Вьетнам, и составило порядка полумиллиона граждан». «Это очень важный показатель», — подчеркнул Володин.

В связи с этим он отметил, что «необходимо сделать все для того, чтобы взаимодействие по парламентской линии еще больше развивало отношения, подкрепляя необходимыми решениями». «Учитывая, что для нас Вьетнам — это очень близкий сосед, страна, которая всегда на протяжении развития наших отношений демонстрировала дружелюбие и отношение, построенное на взаимном уважении», — добавил он. «Поэтому мы дорожим тем, что у нас сложились такие связи, считаем, что их необходимо развивать, и будем всемерно этому содействовать», — пообещал спикер.