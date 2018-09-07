Туроператор «Данко» приостановил свою деятельность

«В адрес дирекции Ассоциации „Турпомощь“ поступила информация о том, что туроператор ООО „ДАНКО Трэвел Компани“ прекращает свою деятельность, начиная с 7 сентября 2018 года», — говорится в сообщении. Ранее заявление на своем сайте разместил туроператор. В компании такое решение объяснили неблагоприятными рыночными условиями.

Все туры компании с 8 сентября аннулированы. При этом, экстренной эвакуации туристов из-за рубежа не требуется. На данный момент все туристы компании, находящиеся на отдыхе, имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено, пояснили "Российской газете" в ассоциации «Турпомощь».

Клиенты компании смогут получить компенсацию в компании «ЕРВ Туристическое Страхование». Ответственность туроператора застрахована на общую сумму 50 миллионов рублей. Этих средств должно полностью хватить на выплаты компенсаций.

На данный момент реестр клиентов туроператора, которые смогут обратиться за компенсацией, уточняется, отметили в ассоциации.

Туроператор «Данко Трэвэл Компани» был основан в 1997 году и работал на десятках зарубежных направлений.