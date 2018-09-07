Специалисты определили лучшее время для покупки билетов на новогодние праздники

Специалисты из компании бронирований Aviasales проанализировали данные по ценам на билеты во время новогодних праздников, сообщает новостной портал ИНТЕРфакс . По их мнению, сентябрь является последним месяцем для выгодного приобретения авиабилетов.

По данным агентства, в октябре ожидается повышение цен на авиарейсы до 30%. Самыми популярными запросами стали такие направления, как Бангкок, Рим, Пхукет, Сочи и Прага. Новый год на пляже туристы предпочитают отмечать на Шри-Ланке, Гоа, Канарских островах и островах Тайланда. Соответственно, приобретя билет заранее на сочинское направление, сейчас путешественник отделается 6.5 тысячами рублей, тогда как уже через месяц цена станет на 20% выше.

Единственным перелетом с неизменными зимними ценами остается Крым. Билеты на полуостров в течение года стоят примерно 6 тысяч рублей в обе стороны, единственный период подорожания — с июня по сентябрь, но и тогда минимальная стоимость начинается от 7 тысяч рублей.