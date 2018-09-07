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Специалисты определили лучшее время для покупки билетов на новогодние праздники
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Специалисты определили лучшее время для покупки билетов на новогодние праздники 

Национальный Туристический Союз 3 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Специалисты из компании бронирований Aviasales проанализировали данные по ценам на билеты во время новогодних праздников, сообщает новостной портал ИНТЕРфакс. По их мнению, сентябрь является последним месяцем для выгодного приобретения авиабилетов.
По данным агентства, в октябре ожидается повышение цен на авиарейсы до 30%. Самыми популярными запросами стали такие направления, как Бангкок, Рим, Пхукет, Сочи и Прага. Новый год на пляже туристы предпочитают отмечать на Шри-Ланке, Гоа, Канарских островах и островах Тайланда. Соответственно, приобретя билет заранее на сочинское направление, сейчас путешественник отделается 6.5 тысячами рублей, тогда как уже через месяц цена станет на 20% выше.
Единственным перелетом с неизменными зимними ценами остается Крым. Билеты на полуостров в течение года стоят примерно 6 тысяч рублей в обе стороны, единственный период подорожания — с июня по сентябрь, но и тогда минимальная стоимость начинается от 7 тысяч рублей.
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