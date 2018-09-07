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Арбузный фестиваль устроили для местных и туристов в Ессентуках
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Арбузный фестиваль устроили для местных и туристов в Ессентуках 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бахчеводы Ставрополья устроили праздник «Арбузник» в Ессентуках, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.
Площадкой для фестиваля стала Театральная площадь курортного города. Там собрались местные жители и многочисленные туристы, отдыхающие на КМВ. Они учились выбирать арбузы, участвовали в дегустации и развлекательной программе, а также уделили внимание масштабной продуктовой ярмарке, на которой местные фермеры выставили на продажу свои товары.
«Мы ведём работу над расширением туристического потока в наш край. И одно из её направлений — создание таких ярких красочных событий. Они интересны для туристов и прибавляют колорита отпуску, который вы решите провести на Кавказских Минеральных Водах. Эти акции не единичные, они будут проводиться и далее, с каждым разом становясь всё лучше», — рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после посещения арбузного праздника.
Подобные гастрономические события проводятся на Ставрополье регулярно. Так, в Пятигорске прошёл международный фестиваль кулинарного искусства «Содружество», а на октябрь запланирован масштабный пикник «О, да! Еда!». В Кисловодске в третий раз пройдёт осенний фестиваль молодого вина.
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