На Кубани запустили первые комплексные агротуры

Туристов познакомят с достопримечательностями курортов края и предложат оценить вкус благородных напитков и блюд региональной кухни. Комплексные агротуры с посещением достопримечательностей кубанских курортов организовала Ассоциация агротуризма. Кроме того, появился еще один новый турпродукт — винные дороги.

Их маршруты проходят по известным винодельческим хозяйствам и предприятиям, объектам этногастрономического туризма Анапы Новороссийска , Крымского и Темрюкского районов. Проехать по винным дорогам можно в течение одного-двух дней или спланировать отдых на неделю. Сделать это можно самостоятельно или при помощи туроператоров.

Соглашение о сотрудничестве в сфере создания новых турпродуктов и продвижения сельского туризма было подписано в мае этого года министерством курортов края и Ассоциацией агротуризма. В настоящее время на Кубани есть более 100 объектов сельского туризма, 30 из них специализируются на этногастрономическом направлении.

Пакетные предложения в сфере туризма создаются по поручению губернатора Вениамина Кондратьева . Они насыщают новыми предложениями туристский рынок края и пополняют консолидированный бюджет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали «КИ», на Кубани появится Школа событийного туризма.

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