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На Кубани запустили первые комплексные агротуры
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На Кубани запустили первые комплексные агротуры 

Краснодарские известия + ещё 1 1 час назад
Туристов познакомят с достопримечательностями курортов края и предложат оценить вкус благородных напитков и блюд региональной кухни. Комплексные агротуры с посещением достопримечательностей кубанских курортов организовала Ассоциация агротуризма. Кроме того, появился еще один новый турпродукт — винные дороги.
Их маршруты проходят по известным винодельческим хозяйствам и предприятиям, объектам этногастрономического туризма Анапы, Новороссийска, Крымского и Темрюкского районов. Проехать по винным дорогам можно в течение одного-двух дней или спланировать отдых на неделю. Сделать это можно самостоятельно или при помощи туроператоров.
Соглашение о сотрудничестве в сфере создания новых турпродуктов и продвижения сельского туризма было подписано в мае этого года министерством курортов края и Ассоциацией агротуризма. В настоящее время на Кубани есть более 100 объектов сельского туризма, 30 из них специализируются на этногастрономическом направлении.
Пакетные предложения в сфере туризма создаются по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Они насыщают новыми предложениями туристский рынок края и пополняют консолидированный бюджет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщали «КИ», на Кубани появится Школа событийного туризма.
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