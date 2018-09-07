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В зоне отдыха «Тропарево» по-прежнему можно купаться
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В зоне отдыха «Тропарево» по-прежнему можно купаться 

Мои Черемушки 3 часа назад
Фото: Мои Черемушки
«Управлением Роспотребнадзора по Москве проводится работа по контролю за зонами отдыха в летний сезон 2018 года на соответствие их требованиям санитарного законодательства. На территории города расположено 11 зон отдыха с купанием (из них 1 зона отдыха — Пляжный комплекс „Бич-Клаб“ (САО) на реконструкции, 1 — зона отдыха Большой Садовый пруд (САО) на надзоре Федерального медико-биологического агентства), и 48 зон отдыха без купания (из них на реконструкции — 6)», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве.
Восемь зон отдыха, где можно искупаться, продолжают работать в Москве. Они обработаны против клещей и личинок комаров, наполнены качественным и безопасным песком. Их эксплуатацию продолжают контролировать специалисты Роспотребнадзора.
В ЮЗАО искупаться можно в зоне отдыха «Тропарево».
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