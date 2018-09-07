Завышавшего цены ростовского отельера обязали вернуть деньги постояльцам

Хозяина отеля «Шератон» во время внеплановой проверки обвинили в завышении цен на проживание во время чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

Согласно данным ведомства, стоимость номеров была завышена от 140 до 1100 рублей за сутки проживания. Сотрудники возбудили дело об административном правонарушении и суд признал требования обоснованными.

Теперь все постояльцы, пользовавшиеся услугами отеля во время мундиаля могут обратится в суд с исками о возврате излишне уплаченных денег, компенсации морального вреда и уплаты процентов за пользование их средствами.