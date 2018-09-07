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Завышавшего цены ростовского отельера обязали вернуть деньги постояльцам
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Завышавшего цены ростовского отельера обязали вернуть деньги постояльцам 

Деловое сообщество 3 часа назад
Хозяина отеля «Шератон» во время внеплановой проверки обвинили в завышении цен на проживание во время чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
Согласно данным ведомства, стоимость номеров была завышена от 140 до 1100 рублей за сутки проживания. Сотрудники возбудили дело об административном правонарушении и суд признал требования обоснованными.
Теперь все постояльцы, пользовавшиеся услугами отеля во время мундиаля могут обратится в суд с исками о возврате излишне уплаченных денег, компенсации морального вреда и уплаты процентов за пользование их средствами.
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